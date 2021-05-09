 قتيل و7 جرحى في إطلاق نار بفندق فى وسط مدينة فينيكس الأمريكية - بوابة الشروق
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قتيل و7 جرحى في إطلاق نار بفندق فى وسط مدينة فينيكس الأمريكية

(د ب أ)
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 8:55 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 8:55 م

لقى رجل حتفه وأصيب سبعة أشخاص آخرون في إطلاق نار داخل فندق بوسط مدينة فينيكس الأمريكية، وفقا لما ذكرته الشرطة .

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) عن الشرطة أن مشادة بين مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما كانوا جميعا يحضرون حفلا داخل الفندق تصاعدت إلى إطلاق نار.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماجي كوكس: "نعتقد أن هذا الحادث منعزل وليس عملا عشوائيا".

وأضافت "ما زلنا نستجوب شهودا .. كان هناك بالتأكيد أكثر من مطلق نار".

ولم يتضح نوع الحدث الذى يقام فى الفندق الراقي الذى يقع بالقرب من مركز المؤتمرات بالمدينة.

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