قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تحور السلالة فيروس كورونا في الهند مزدوج، منوهًا إلى أنه أدى إلى زيادة فرصة انتقال «كوفيد - 19».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بتوقيت مصر»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، اليوم الأحد، أن اللقاحات لازالت فعالة بنسبة مقبولة ضد السلالات الجديدة في جنوب إفريقيا أو البرازيل أو المملكة المتحدة أو الهند، موضحًا أن الدراسات تؤكد أن اللقاحات الأكثر فعالية للحد من انتشار كورونا في الهند ودول العالم.

وأشار إلى أن نسبة تغطية سكان العالم بلقاحات كورونا لا تتجاوز 20% في معظم الدول، متابعًا: «لا نتوقع أنها كافية لوقف انتشار المرض، لكنها استطاعت تقليل ذروته خاصة في الفئات الأقل قدرة على التحمل ككبار السن».

وذكر استشاري الأوبئة بالصحة العالمية أن تفشي كورونا في الهند مرتبط بسلوكيات المواطنين ونسبة الحاصلين على اللقاحات، نافيًا وجود صلة بين الأمر وكون الهند إحدى الدول الكبرى المنتجة للقاح.

وأكد على عدم حدوث اختلاف في أعراض كورونا أو تغير شدة خطورته، قائلًا إن الأعراض تنفسية بشكل أساسي، إضافة إلى أن السلالة الجديدة تختلف عن الأصلية في سرعة انتشارها فقط.