الوكالة السورية: إخماد حريق ناجم عن عطل فني بناقلة نفط ترسو قبالة بانياس



قال مدير الجاهزية في الشركة السورية لنقل النفط المهندس محمد السوسي، إن عطلا فنياً حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس ، على الساحل السوري، أدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود من الناقلة.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد، عن السوسي إنه تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور دون وقوع أي أضرار.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد اليوم الأحد بسمع دوي انفجار في مدينة بانياس على الساحل السوري.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن الحادث ناجم عن انفجار وقع داخل ناقلة نفط، دون ورود معلومات عن أسباب الانفجار وحجم الخسائر بعد.