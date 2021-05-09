تابع جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم الثالث على التوالي، اليوم السبت، بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن، ومديرية الأمن.

وتلقى محافظ كفر الشيخ، تقريراً من رؤساء مراكز المحافظة، عما أسفرت عنه حملات غلق المحلات والمقاهي في ثالث أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على صحة المواطن.

وتبين تحرير 86 محضرًا للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء الخميس الماضي، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 11 محضرًا للمخالفين.