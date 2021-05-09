الخارجية السويسرية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف فى القدس

أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف في القدس، داعية جميع الأطراف إلى الهدوء، حيث خلف العنف العديد من الجرحى في الأيام الأخيرة، خاصة في الحرم الشريف وحى الشيخ جراح، مما يعد مبعث قلق كبير.



ودعت الخارجية السويسرية - فى بيان اليوم الأحد - جميع الأطراف إلى التحرك الفورى لنزع فتيل التوتر والامتناع عن أى عمل أو خطاب استفزازى، مؤكدة أن عمليات إجلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية، والتى لا تمتثل للقانون الإنسانى الدولي، تزيد من تأجيج التوترات.



وشددت الخارجية السويسرية على أنه يجب الحفاظ على الوضع التاريخى الراهن والتعايش السلمى لجميع سكان القدس وفقا للقانون الدولي، لافتة إلى أن البحث عن حل الدولتين المتفاوض عليه وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها أحد أولويات الاستراتيجية الفيدرالية السويسرية 2021 - 2024 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.