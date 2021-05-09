مستشار البيت الأبيض: عدد ضحايا كورونا بأمريكا أعلى من الأرقام المعلنة

قال مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة أعلى من الحصيلة الرسمية التي بلغت 581 ألف وفاة منذ بداية عام 2020.

ولم يؤكد فاوتشي حصيلة دراسة جديدة نشرتها جامعة واشنطن، هذا الأسبوع، أفادت بتسجيل 900 ألف وفاة بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن السلطات الصحية قد أعلنت منذ البداية أن التقدير المتدني لعدد الوفيات محتمل جدا.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد.

وأضاف تعليقا على منهج الدراسة، أن "هذا النموذج خلص إلى عدد كبير من الوفيات يبلغ 900 ألف ما يجعله تقدير متدن بشكل أعلى قليلا مما كنت أتصور، ولكن في بعض الأحيان تكون النماذج صحيحة وأحيانا أقل صحة".

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة في العالم بالأرقام المطلقة، مع أكثر من 32 مليون إصابة و581 ألف وفاة مسجلة رسميا.

ولكن منذ يناير، تراجعت حالات الإصابة والوفيات مع تسارع حملة التطعيم .. وبعد طفرة طفيفة مع عطلة الربيع، عادت الأرقام للانخفاض منذ منتصف أبريل.