حملات مكثفة بالشوارع لتطبيق قرارات غلق المحال والمقاهى فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لليوم الثالث على التوالى لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات من الساعة التاسعة مساء تشهد البحيرة حملات مكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة.



وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ عدة حملات على المواقف والمقاهى وكافة المحلات المتضمنها قرار الغلق من خلال الوحدة المحلية وشرطة المرافق والإشغالات وإدارة الأزمات لمتابعة الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأسفرت عن تحرير ٤٠ محضر إغلاق لمحلات مخالفة لهذه القرارات ومازالت الحملة مستمرة بجميع المراكز.