أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90 ألفا و758 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 12 جاءت بواقع 6 حالات في شنجهاي و5 في قوانغدونغ وواحدة في نينغشيا، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5760 حالة غادرت منها 5485 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85822 شخصا، وأنه تم تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 308 حالات، منها 301 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11806 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1183 إصابة مؤكدة بما في ذلك 12 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11486 مريضا في هونج كونج، 49 مريضا في ماكاو، و1082 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.