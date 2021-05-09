وفاة المهندس المعماري الألماني الشهير هيلموت يان في حادث طريق بأمريكا

توفي هيلموت يان المهندس المعماري الألماني الشهير الذي قام ببناء بعض من أكثر المباني إثارة للإعجاب في شيكاغو وبرلين ومدن أخرى، وذلك عندما صدمته سيارتان أثناء ركوب دراجته بعد ظهر أمس السبت، حسبما ذكرت شرطة ولاية إلينوي الأمريكية. وتوفي عن عمر ناهز 81 عاما.



كان يان يركب دراجته الهوائية على طريق أولد لافوكس، مقتربا من تقاطع طرق على شكل حرف "تي" مع طريق بيرلينجتون في حوالي الساعة 30ر3 مساء يوم السبت "وفشل في التوقف عند إشارة التوقف"، وفقا لبيان صحفي صادر عن شرطة كامبتون هيلز.



وتم الإعلان عن وفاة يان في مكان الحادث.