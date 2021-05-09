مسرحية «القطط» تعود بموسم جديد على مسرح عبد المنعم مدبولي ثاني أيام عيد الفطر

أعلنت الفنانة عايدة غنيم عودة العرض المسرحي "القطط"، بموسم جديد على مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح، اعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

وقدم البيت الفني للمسرح المسرحية في أكثر موسم مسرحي على مدار سنوات وشهدت نجاحا كبيرا، وهي عرض مسرحي موجه للأطفال، يبدأ عرضه يوميا في تمام الساعة السابعة مساءً، تأليف وأشعار صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.

"القطط" عرض مسرحي غنائي استعراضي كوميدي موجه للكبار والأطفال يهدف إلى ترسيخ فكرة عدم التنمر، حيث يتناول العرض من خلال أحداثه فكرة الإختلاف وأهمية تقبل الآخر مهما كان لونه أو دينه أو شكله، بطولة مجموعة من الفنانين عايدة غنيم، جلال عثمان، صفوت صبحي، وائل إبراهيم، سيد جبر، حنان سعيد، حمزة خاطر، أحمد أبو الحسن، ريهام حسين، إيمان يحيى، من إنتاج المسرح القومي للأطفال البيت الفني للمسرح.