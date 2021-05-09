الاتحاد الأوروبي: لم نمدد عقد اللقاح المضاد لكورونا مع أسترازينيكا

قال مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، اليوم الأحد، إن التكتل الأوروبي لم يمدد عقد اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المصنعة له.

وقال بريتون لمحطة "فرانس إنتر" الفرنسية فيما يخص العقد المبرم مع "أسترازينيكا": "لم نمدد الطلب إلى ما بعد شهر يونيو"، مضيفا: "سنرى.. سنرى ماذا سيحدث".

وتم الربط بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا وبين خطر نادر جدا لحدوث جلطات دم محتملة، ولاسيما بالنسبة للنساء الأصغر سنا، مما أدى إلى قيام بعض الدول بقصر استخدامه على الفئات العمرية الأكبر سنا فقط.

وأعرب بريتون عن وجهة نظر إيجابية بشأن جودة جرعات لقاح "أسترازينيكا"، قائلا "إنه لقاح جيد".

وكانت المفوضية الأوروبية أبرمت أمس السبت اتفاقا مع شركة "فايزر/بيونتك" المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا، لشراء ما يصل إلى 8ر1 مليار جرعة إضافية حتى عام 2023.