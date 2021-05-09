 ميلان يقسو على يوفنتوس بثلاثية في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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ميلان يقسو على يوفنتوس بثلاثية في الدوري الإيطالي

أحمد عبدالقادر
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 11:21 م

فاز فريق ميلان على  يوفنتوس بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ستاديم ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

افتتح إبراهيم دياز التسجيل في الدقيقة 45، ثم أضاف أنتي ريبيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 82 سجل فيكايو توموري الهدف الثالث والأخير لميلان.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى 72 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الخامس.

وبات اليوفي مبتعدا بفارق نقطة عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال (المركز الرابع) والذي يحتله نابولي بـ 70 نقطة.


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