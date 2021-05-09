نفت الفنانة عفاف شعيب، كرهها للمخرج محمد سامي، وإنما تكره تصرفاته؛ نظرًا لعصبيته المفرطة، مؤكدة أنه مخرج مجتهد ومتمكن للغاية.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، إنها كانت متعاقدة على مسلسل «دوران شبرا» عندما تواصل معها منتج مسلسل «آدم» لتقوم بدورها، ما جعلها ترفض في البداية.

وروت موقفًا جمعها مع المخرج محمد سامي، الذي طلب منها أن تصعد لسيارة الشرطة، والتي كانت مرتفعة بالنسبة لها، ما جعلها تطلب منه كرسيًا أو سلم يساعدها، فرفض، مضيفة أن الفنانين محمود الجندي وحجاج عبدالعظيم عرضا عليها أن يحملاها لتصعد، لكنها رفضت.

وأضافت أنها رفضت أداء المشهد، إلا أن المنتج محمود شميس ترجاها لكي لا يخسر أمواله، ذاكرة أنها أدت الدور وقفزت للسيارة ما جعلها تصاب بآلام في ظهرها، نقلت على إثرها للعناية المركزة.

وذكرت أن جميع فريق العمل زاروها في المستشفى ما عدا المخرج محمد سامي، متابعة: «أول ما عرف الخبر قالهم دي بتدلع».

https://www.youtube.com/watch?v=kq1fnkuD5fY