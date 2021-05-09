تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تحصين 99 ألف و885 رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، التي انطلقت يوم 3 أبريل الماضي بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة.
قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، تستهدف تحصين 172 ألفاً و129 رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز، بواقع 101 ألف و786 رأس ماشية من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 70 ألفاً و343 رأس أغنام وماعز ضد مرض جدرى الأغنام، لافتاً إلى أنه حتى اليوم تم الانتهاء من تحصين 74 ألف و999 رأس من الأبقار، و24 ألف و886 رأس من الأغنام والماعز بإجمالي 99 ألف و885 رأس من الماشية.
وأضاف، أن الحملة مستمرة بعملها لحين تحقيق المستهدف منها، لافتاً إلى أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم من خلال 92 وحدة بيطرية، حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.