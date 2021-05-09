تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تحصين 99 ألف و885 رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، التي انطلقت يوم 3 أبريل الماضي بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة.



قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، تستهدف تحصين 172 ألفاً و129 رأس ماشية من الأبقار والأغنام والماعز، بواقع 101 ألف و786 رأس ماشية من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 70 ألفاً و343 رأس أغنام وماعز ضد مرض جدرى الأغنام، لافتاً إلى أنه حتى اليوم تم الانتهاء من تحصين 74 ألف و999 رأس من الأبقار، و24 ألف و886 رأس من الأغنام والماعز بإجمالي 99 ألف و885 رأس من الماشية.



وأضاف، أن الحملة مستمرة بعملها لحين تحقيق المستهدف منها، لافتاً إلى أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم من خلال 92 وحدة بيطرية، حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.