1200 مهاجر يصلون جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على متن قارب

ارتفع مؤخرا بشكل حاد عدد المهاجرين الذين يستقلون قوارب مكتظة في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.



وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الأحد أن عدة قوارب تحمل نحو 1200 شخص وصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة الواقعة على الطريق بين شمال إفريقيا وصقلية.



وفي الأسابيع القليلة الماضية، قال عمال إنقاذ بحريون غير حكوميين إنهم شاهدوا أعدادا أكبر من المهاجرين ينطلقون في قوارب مطاطية وقوارب خشبية صغيرة باتجاه أوروبا، وهي غالبا ما تنطلق من ليبيا ، بينما غرق العشرات منهم لدى انقلاب القوارب.



ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 10 آلاف و700 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام.



وردت الأحزاب اليمينية، بما في ذلك حزب الرابطة المشارك في الحكم ويتزعمه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، بالتحذير بشأن وصول "آلاف المهاجرين غير الشرعيين" إلى إيطاليا.



ودعا سالفيني إلى عقد اجتماع أزمة مع رئيس الوزراء ماريو دراجي اليوم الأحد.