محمد صبحي عن مسلسل خلي بالك من زيزي: شرف للدرما في رمضان

أشاد الفنان محمد صبحي، بمسلسل «خلي بالك من زيزي»، معقبًا: «هذا المسلسل شرف للدراما في رمضان».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر2»، مساء أمس السبت، أن الممثلين تمكنوا من تقديم هدف المسلسل ببساطة على الرغم من تعقيد القضية التي يدور حولها، مشيدًا بمخرج العمل وطريقة تثبيت الكاميرات وإخراج المسلسل بهذه الصورة.

وتوجه بالتحية للمؤلفة مريم نعوم على نقاشها مع المخرج كريم الشناوي في تصنيف المسلسل قبل البدء في تصويره، معلقًا على أداء الفنانة أمينة خليل، قائلا إنها «ممثلة تتأكد أن مهنتها التمثيل ولابد أن تحافظ على شرف مهنتها».

وأعرب عن سعادته بتطور أداء الفنان محمد ممدوح، مضيفًا أنه كان يتابعه من بداية ظهوره على الشاشة.

وذكر أنه انبهر بالفنان علي قاسم على الرغم من أنها المرة الأولى التي يتابعه فيها، لافتًا على أن العمل يشير إلى قضية هامة وهي الاهتمام بالأطفال، لكي لا يعانون من أزمات نفسية عندما يكبرون.