تاجر: 15% تراجعا في مبيعات الذهب بعد قرار غلق المحلات 9 مساءً

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن قرار إغلاق المحال مبكرا في الساعة التاسعة مساء سيؤثر على مبيعات الذهب بشكل كبير، كما سيؤدى إلى تكديس المواطنين فى المحلات، حيث انه يقلل فترة البيع والشراء، مع اتجاه المستهلكين لشراء المعدن الأصفر بعد الساعة 6 مساء، خاصة أن فترة النهار لا يوجد بها مبيعات وغالبا ما يكون المواطنون فى فترات العمل، متوقعا تراجع مبيعات الذهب خلال الفترة القادمة بنسبة 15%.

وأضاف نجيب، أن أسبوع العيد يعد موسما لحركة مبيعات الذهب، ينتظره التجار سنويا، وكانت مبيعات الذهب ترتفع فيه بما يتراوح بين 15 و20% مقارنة بالشهر العادي، نتيجة لزيادة الخطوبات والأفراح والمناسبات، موضحا أن المبيعات بدأت تنشط منذ 20 رمضان بنسبة 15 و20% نتيجة لزيادة الإقبال على الشراء.

وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، أن لجنة أدارة أزمة كورونا قررت غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح في الساعة التاسعة مساء، خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد، حيث سيتم تطبيق القرار لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس الماضي حتى 21 مايو الحالي.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 11 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فى أسواق الصاغة المحلية، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 792 جنيها مقارنة بـ 781 جنيها بنهاية تعاملات أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب.

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 680 جنيهًا مقارنة بـ 669 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 894 جنيهًا مقابل نحو 883 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 88 جنيها ليسجل نحو 6336 جنيهًا مقارنة بـ 6248 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس.