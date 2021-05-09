أوكرانيا تسجل 5372 إصابة جديدة و193 وفاة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و119 ألفا و510 إصابات.

وأفادت بيانات الوزارة، التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 46 ألفا و393 وفاة بعد تسجيل 193 وفاة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و759 ألفا و751 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 313 ألفا و366 شخصا.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا 3 لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و"فايزر" لتطعيم سكانها ضد الجائحة.