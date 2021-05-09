محافظ دمياط تفتتح مدرستي أحمد عبد الباقي شلبي وأبو جريدة في فارسكور

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واصلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولتها التي أجرتها صباح اليوم الأحد، لافتتاح مشروعات بالقطاع التعليمي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ويأتي ذلك تحت مظلة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بحضور جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية، وعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، حيث تم افتتاح توسعات مدرسة أحمد عبد الباقي شلبي للتعليم الأساسي بقرية الغوابين.

وتفقدت المحافظ، مبنى المدرسة الذي بلغت تكلفة عمليات التوسعات بها 7 ملايين و345 ألف جنيه، وذلك بـ15 فصلًا، بإجمالي 31 فصلا دراسيا بالمدرسة بالكامل.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض أيضاً توسعات مدرسة أبو جريدة الابتدائية بتكلفة قدرها 5.609.000 مليون جنيه وبعدد 10 فصول، ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة 22 فصلا دراسيا.

وأكدت الدكتورة منال عوض، تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد و التوسعات للمدارس، وفقاً لأعلى المعايير، لإنشاء ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بما يتناسب مع خطة الدولة للنهوض بالتعليم.