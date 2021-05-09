باريس تهدد باتخاذ إجراء انتقامي ضد بريطانيا بسبب حقوق الصيد



هدد كليمنت بيون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية لندن باتخاذ إجراءات انتقامية ضد خدماتها المالية، وذلك في ظل الخلاف بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال بيون لصحيفة جورنال دي ديمانش إن نحو 40 رخصة للصيادين الفرنسيين في المياه البريطانية مازالت عالقة.



وأضاف أنه على ثقة أنه سوف يتم منح هذه الرخص.



وأوضح قائلا" وإلا لن نتردد في الانتقام في مجالات أخرى مثل الحصول على الخدمات المالية التي تعد بريطانيا مهتمة بها".



وكان النزاع بشأن حقوق الصيد بين لندن وباريس قد تصاعد في نهاية الاسبوع قبالة جزيرة جيرسي، التابعة للتاج البريطاني ولكن ليست جزءا من المملكة المتحدة.



وقد عرقل العشرات من الصيادين الفرنسيين مؤقتا الحركة في ميناء جزيرة سانت هيلير.



وكانت فرنسا قد هددت باتخاذ إجراء عقابي وقطع الكهرباء في جزيرة جيرسي إذا لازم الأمر بسبب الرخص الخاصة بالصيد.



وأعرب بيون عن ثقته في أن جيرسي ستسحب الشروط الإضافية بشأن رخص الصيادين



وكان الاتفاق التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد نص على أنه سُيسمح للصيادين الأوروبيين بصيد 75% من الكمية التي اعتادوا عليها في المياه البريطانية خلال المرحلة الانتقالية التي تقدر بخمسة أعوام ونصف.



وبعد ذلك، سوف يتم تحديد الحصص سنويا.