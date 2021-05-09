مصرع وإصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بالبحيرة

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، يوم السبت، إثر وقوع 3 حوادث منفصلة بدائرة مراكز المحمودية وغرب النوبارية وحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز المحمودية، يفيد بوقوع حادث عبور مشاة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام دراجة بخارية "موتوسيكل" بشخص بطريق " أبو هواش - المحمودية".



وأسفر الحادث عن إصابة "محمد وجيه محمد أحمد"، 28 عامًا ووفاة "سعيد السيد ابو سته"، 65 عاما ومقيمين بأبو هواش وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزى والمصاب لذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وكما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة غير معلومة بالكيلو 73 الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية.



وأسفر الحادث عن إصابة "عشري عبد الستار حسن"، 43 عاما، ووفاة "سعد فتحي حامد"، 28 عامًا وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابه بمستشفى غرب النوبارية والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكما لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بحادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل، أمام مصنع الجوهره بحوش عيسى.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة "علاء محمد سعد"، 15عاما، ووفاة "عادل كريم عادل"، 20 عاما وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الوقائع.







