مدبولي يبحث مع وفد شركة بكتل الأمريكية تنفيذ الخط السادس للمترو

نسعى لعقد شراكات تتضمن توطين الصناعات المتطورة



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "شون كني" رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات، وعددا من مسئولى الشركة. وحضر المقابلة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة.

وأشار مدبولي، إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون.

ولفت إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لاسيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذى يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلى أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأكد اهتمام الحكومة بمناقشة أوجه التعاون التي اقترحتها شركة "بكتل" الأمريكية، والتي تضمنت التعاون في مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الانفاق، وإدارة المدن الجديدة.

من جانبه، أعرب "شون كني" رئيس قطاع البنية التحتية بشركة "بكتل" الأمريكية للإنشاءات عن سعادته بالتواجد في مصر فى أول زيارة له لهذا البلد المحورى، معرباً عن تحمسه للعمل مع الجانب المصري في المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً، لاسيما الخط السادس لمترو الأنفاق، مؤكداً أن ذلك سيكون بمثابة انطلاقة لتوسيع أطر التعاون مع شركته لتنفيذ مشروعات أخري خلال الفترة القادمة، كما أعرب عن تحمسه للتعاون في مجال إدارة المدن الجديدة.

وأشار إلى الخبرة الكبيرة والمتميزة التي تتمتع بها شركته في هذا المجال.

وعقّب رئيس الوزراء مؤكداً ترحيبه بالتعاون مع شركة "بكتل" لتنفيذ الخط السادس لمترو الانفاق، كما أوضح أن شركات الإنشاءات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية خبرات متميزة في تنفيذ المشروعات الكبرى، ويمكن لشركة بكتل الاعتماد على تلك الشركات فى أعمالها ومشروعاتها.

وتابع: كما أن الدولة المصرية تتجه حالياً إلى توطين الصناعة، والاعتماد بشكل كبير على المكون المصري في تنفيذ المشروعات لتحقيق استدامتها، مع الاستمرار فى الاستفادة من الخبرات الاجنبية الفنية فى المجالات التكنولوجية والإلكتروميكانيكية والإشارات وغيرها.

وشدد مدبولي، على أن التوصل إلى شروط اتفاق واضحة وفقاً لهذا التوجه، من شأنه تيسير إتمام هذا التعاون، وذلك على غرار الشراكات التى نفذتها مصر مع الشركات الأجنبية في مشروعات مهمة أخرى، مثل الخط الرابع لمترو الانفاق، والقطار الكهربائي السريع، وغيرهما.

أما فيما يتعلق بالتعاون في إدارة المدن الجديدة، فأشار مدبولي إلى أن الجهات المصرية المعنية تتولي حالياً تخطيط وإدارة المدن الجديدة، ورحب بالاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال، والعمل على دراسة مقترحاتها ذات الصلة مستقبلاً.

من جانبه قال "شون كني" إن بكتل تحترم توجه الدولة الرامي إلى توطين الصناعات المتطورة فى مصر، كما تتمتع الشركة بالخبرة التي تمكنها من تقديم عرض تنافسي يحقق للجانب المصري ما يصبو إليه.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس الوزراء الجانبين المصري والأمريكي لعقد مزيد من الاجتماعات الفنية لبلورة تصور نهائي لهذا التعاون، والاتفاق على التفاصيل الفنية والمالية للعروض المقترحة، حتى يتسنى النظر فى إمكانية تدشين هذا التعاون فى القريب العاجل.