سلة الزمالك يواجه بترولواندا الأنجولي وديا

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يخوض فريق كرة السلة بنادي الزمالك أول مباراة ودية له قبل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية الأبطال تحت اشرف ال NBA ، وذلك يوم ١٥ مايوالجاري أمام نادي بترولواندا الانجولي.

ويضع الجهاز الفني على هذا اللقاء آمالا من إجل إعداد اللاعبين للبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم ١٦ مايو ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية يوم ١٧ مايو امام فرفياري بطل موزمبيق بالمجموعة الثالثة.

وتضم بعثة الفريق ١٣ لاعبا وهم : هيثم السحرتى، مصطفى كيجو ، عمر هشام ، أنس أسامه، أحمد حاتم أحمد ،ياسر مهاب ياسر ، مصطفىمشعل ،اسلام سالم، والتر هودج ،مالكو ديابتيه، مايكل فاكودا ،شنميليو الونا .

ويقود الفريق أجوستي بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا.