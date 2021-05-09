كمبوديا تسجل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كمبوديا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 18 ألفا و717 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات يبلغ حاليا 114 حالة.

وأشارت الجامعة، إلى توزيع مليونين و765 ألفا و622 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء كمبوديا، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ مليونا و102 ألف و373 شخصا.