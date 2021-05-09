محافظ أسوان يطمئن رئيس الوزراء على الوضع الصحي بالمحافظة

عرض أشرف عطيه محافظ أسوان، على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوضع الصحي بالمحافظة وآخر المستجدات وجاهزية مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل لاستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً عن التعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لاجراءات وزارة الصحة الاحترازية.

وقال المحافظ - في بيان صحفي - إنه شارك في اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديوكونفرانس بحضور رئيس الوزراء، مؤكدا وجود تنسيق تام وكامل بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أنه يتم رصد أي احتياجات وتوفيرها بشكل فوري، مؤكدا إلى الالتزام بكافة القرارات الصادرة مؤخراً عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات يومياً من الساعة 9 مساء وغلق كامل للحدائق والمتنزهات.

وأضاف أشرف عطية أن المحافظة استعدت للعيد بتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الأستهلاكية مع توفر الأرصدة الأستراتيجية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والسكر والدقيق، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة والمرور الدوري الميداني خلال أيام الأجازات والأعياد لرصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فوراً في المهد قبل أن تتفاقم ومنع هذه الظاهرة تماماً للحفاظ على الرقعة الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح عطية أنه بالنسبة لملف المناطق الصناعية العشوائية فقد تم عمل حصر شامل لها على مستوى مدن ومراكز المحافظة للبدء في إنشاء مجمعات صناعية بديلة في المناطق ذات الخطورة أو غير الصالحة وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.