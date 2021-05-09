سنغافورة: 28 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت سنغافورة 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقًا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد.



ومن بين حالات الإصابة العشر الجديدة، خمس لها صلة بحالات سابقة تم وضعها في حجر صحي، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 61 ألفا و359 حالة.



وقالت وزارة الصحة إن حالات الإصابة الـ18 الأخرى كانت قادمة من الخارج، وتم وضعها في عزل منزلي أو عزلها لدى وصولها من سنغافورة، من بينهم 11 سنغافوريًا أو من المقيمين الدائمين.



ولم تكن هناك أي حالة إصابة بين مهاجع العمال.



وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل تلك الليلة.



ومن جهة أخرى، أعلنت سنغافورة أنها ستجري اختبارات فيروس كورونا على



آلاف الأشخاص، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة، غير المرتبطة بحالات الإصابة الجماعية الحالية، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباءاليوم الأحد.



وقالت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، أن ثلاثة موظفين بمطار "تشانجي" وطالبا جامعيا، من بين هؤلاء الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس في الأيام الأخيرة.