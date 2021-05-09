الهند تسجل أكثر 403 آلاف إصابة جديدة و4092 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت الهند 403 آلاف و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 22 مليونا و296 ألفا و414 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأحد- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 4092 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 242 ألفا و362 شخصا.

وأفادت بأن 386 ألفا و444 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 18 مليونا و317 ألفا و404 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و736 ألفا و648 شخصا.