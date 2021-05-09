جامعة طنطا توزع 300 كرتونة مواد غذائية بزفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، توزيع 300 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقرية الغريب وقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».



وأكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، أن الجامعة مستمرة في دعم غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية على الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة على قلوبهم في شهر رمضان المعظم، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وثمن جهود محمد غازي مدير عام المشروعات، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة للإشراف على عملية التوزيع.