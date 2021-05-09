جامعة مطروح: امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني تتم وفق إجراءات مواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في جميع الكليات، تتم وفق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا الوبائي، لضمان سلامة الطلاب.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020-2021 بكلية السياحة والفنادق، حيث اطمأن خلال الجولة على سير الامتحانات، وكذا انتظام وحضور الملاحظين، واستمع لآراء الطلاب حول طبيعة الأسئلة والورقة الامتحانية، ومطابقتها للمنهج، ومناسبتها للوقت المخصص للإجابة.



وأكد أن إدارة الجامعة تحرص على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، وتوفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من توفير الكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول لأداء الاختبارات، وكذا تجهيز اللجان وتطهيرها بشكل يومي، مع ضمان التهوية الجيدة للجان، والتزام الملاحظين والطلاب بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي.