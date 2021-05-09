ماليزيا: 3733 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 440 ألفا و677 حالة، طبقا لما ذكره المدير العام لوزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في تغريدة له أن ولاية سيلانجور سجلت أعلى عدد من الإصابات وهو 1278 حالة.

كما سجلت ماليزيا 26 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 1683

وسجلت البلاد 3211 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 401934

وتم تسجيل 496 حالة نشطة، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة 37 ألفا و60 حالة.