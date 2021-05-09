ضبط 4 متهمين بسرقة مليون جنيه من فرع شركة محمول بالوادي الجديد

تمكنت مباحث الوادى الجديد، من ضبط 4 متهمين بسرقة مبلغ مالي من فرع إحدى شركات الهاتف المحمول بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، وذلك بعد جهود مكثفة من مباحث قسم شرطة الخارجة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا حول اكتشاف سرقة مبلغ مالي كبير تعدى المليون جنيه، من خزينة فرع إحدى شركات المحمول بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم تكثيف جهود البحث وتقنين الإجراءات.

ونجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، ووحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، والتي تورط فيها وخطط لها موظف سابق بفرع الشركة تم فصله منها في شهر نوفمبر 2020 الماضي.

وتم ضبط 4 أشخاص، بتهمة سرقة فرع شركة هاتف محمول بميدان الساحة، أحد الميادين الرئيسية بمدينة الخارجة بعدما تم تحديد هويتهم.

وكشفت تحريات مباحث الوادي الجديد، أن الواقعة بدأ التخطيط لها قبيل شهر رمضان المعظم، بحوالي 10 أيام، حيث سرق موظف سابق بشركة المحمول بمدينة الخارجة، مفاتيح فرع الشركة من صديق له يعمل حتى الآن بالشركة، خلال تواجده بإحدى المقاهي، وتضمنت تفاصيل الواقعة تخطيط الموظف السابق بشركة المحمول المسروقة في صنع نسخة من المفاتيح الخاصة بالشركة، بعد سرقتها من زميل له موظف حالي بالشركة، وتسليمها لميكانيكي دراجات نارية الذي تولى تنفيذ واقعة السرقة بالاستعانة بـشخصين آخرين مستخدمين دراجات نارية وملابس خاصة بشركة المحمول المسروقة وبالفعل جرت سرقة مليون جنيه من فرع شركة هاتف محمول بمدينة الخارجة.

ونجحت مباحث الوادي الجديد، في أقل من 48 ساعة من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، والمدبر لها، بإجمالي 4 متهمين في واقعة سرقة وتحديد مواقعهم وضبطهم وضبط المبالغ المسروقة، وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات.