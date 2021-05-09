السعودية: لم نرصد أي حالة وفاة مرتبطة بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عدم رصد أي حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، اليوم الاحد، أن منحنى الإصابات في المملكة ما زال متذبذباً.

وأضاف أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية.

وأضاف إن مواعيد أخذ لقاحات كورونا متاحة خلال أيام العيد، مشيرا الى إن اللقاحات لا تتعارض مع أي مرض أو حساسية أو الحمل.

وأوضح أن العدد المسموح للتجمعات في العيد هو 20 شخصاً فقط، مشيرا إلى عقوبات تنتظر المخالفين وفقا للأنظمة.