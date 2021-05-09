قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر تتسلم في الـ 19 من مايو الجاري أول شحنة من لقاح سينوفاك والتي تضم مليوني جرعة للتصنيع، مشيرًا إلى تفقد الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة صباح اليوم خطوط إنتاج شركة فاكسيرا للبدء في الإنتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أنه تم التعاقد على 10 ملايين من اللقاح الروسي، وسيصل جزء منهم خلال الشهرر الجاري، لافتًا إلى التعاقد على لقاح جونسون أند جونسون والذي من المتوقع وصوله في الربع الأخر من العام الجاري.

وأشار إلى توجيه وزيرة الصحة بصرف مكافأة للعاملين في مراكز تطعيم محافظة بورسعيد، لعدم تأخرهم في تطعيم المواطنين والتزامهم بالمواعيد التي أرسلوها لهم، ذاكرًا أنها المحافظة الأعلى نسبة في تلقي سكانها للقاح.

وذكر أن أكثر من 53% من سكان محافظة بورسعيد تلقوا لقاح كورونا، و100% من المسجلين على التطعيم حصلوا عليه، لافتًا إلى التشغيل التجريبي لمركز التطعيم بأرض المعارض منذ 3 أيام.

وأوضح أن الموطنين يتلقون حاليًا لقاح كورونا بصفة يومية في مركز التطعيم بأرض المعارض، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تطعيم ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميًا بهذا المركز.