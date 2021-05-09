وصول مجموعة ثالثة من مواطني كوريا الجنوبية العائدين من الهند

وصلت اليوم الأحد، مجموعة ثالثة من المواطنين الكوريين الجنوبيين العائدين من الهند، التي تشهد زيادة قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، على متن رحلة خاصة إلى مطار إنتشون الدولي، غربي العاصمة سول.



وذكرت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس"، أن الرحلة التابعة لخطوط آسيانا الجوية، التي كانت تحمل على متنها 164 راكبا، وصلت في حوالي الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، قادمة من نيودلهي في الهند، مشيرة إلى أن غالبية الركاب من العمال الذين تم إيفادهم من أجل أعمال بناء مصنع جديد لشاشات سامسونج.



وسيخضع جميع الركاب لحجر صحي في منشآت تابعة للدولة لمدة 7 أيام، حيث سيتم إجراء اختبار تشخيصي لهم للكشف عن فيروس كورونا في اليوم الأول والسادس من فترة إقامتهم، بعدها يمكنهم الانتقال إلى محل سكنهم للخضوع لعزل ذاتي إذا جاءت نتيجة الاختبار سلبية.



وقبل أن يتم السماح لهم بالخروج من محل سكنهم سيتعين عليهم الخضوع للمزيد من الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس حتى يتسنى لهم تجاوز فترة العزل الذاتي وإعادة الاندماج في المجتمع.



جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قد أعادت مؤخرا عددا من رعاياها الموجودين في الهند عبر رحلتين خاصتين، حيث انطلقت واحدة من مدينة "تشيناي" الهندية تحمل على متنها 172 مواطنا، والأخرى من مدينة "بنجالورو" وعلى متنها 203 مواطنين.



وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتشغيل إجمالي 12 رحلة جوية لنقل المواطنين من الهند خلال هذا الشهر، من بينها 3 رحلات جوية وصلت بالفعل.