ضبط ٧ محال مخالفة لمواعيد الغلق بإسنا في الأقصر

قاد ابراهيم نصير، رئيس مركز إسنا بالأقصر، مساء السبت حملة مكبرة على المحلات التجارية والمقاهي بالمدينة، لمتابعة الالتزام بقرار الغلق المبكر الصادر من لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وتحقيق الانضباط العام.

ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية، المقاهي، والكافتيريات بقرار الغلق، لكن تم ضبط ٧ محلات تجارية مخالفة للقرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد ١٠ محاضر إشغال طريق، وعدد ٣ محضر بائع متجول، وعدد ٦ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢٤ إزالة إدارية وتحرير ٥ محاضر مضبوطات متنوعة.

في ذات السياق تم ضبط عدد ٥ مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة ٥٠ جنيه، وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم عدداً من الشوارع التي تشهد ازدحام المواطنين ومنها منطقة بنك القاهرة والبنك الأهلي وماكينات ATM وشارع البحر الجديد.