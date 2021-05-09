أعربت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن سعادتها بما أسمته اليقظة لحق المطلقة، موضحة أن المرأة كانت تتعرض للإهمال بعد الطلاق.

وتوجهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، بالشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على حديثه في تخصيص نسبة من مال الرجل للمرأة، معربة عن أمنياتها في أن يأخذ رأيه طريقه في أرض الواقع.

وقالت إن الأهم من القرارت تطبيقها، متابعة: «أرى أنه منذ أن يتم عقد القران أن يوفر للمرأة مبلغًا معينًا يحسب لها منذ أن تدخل بيت الزوجية ويكون مستحق لها عند الطلاق».

وأضافت أنها تقدمت بمشروع قانون في هذا الأمر منذ 7 سنوات إلا أنه قوبل بالرفض، مؤكدة أنها تعتبر هذا حقًا للمرأة في تلك المرحلة.