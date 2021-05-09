تمديد حظر التجول في كشمير الهندية للحد من تفشي فيروس كورونا



أعلنت السلطات في الشطر الهندي من إقليم كشمير، اليوم الأحد، تمديد حظر التجول المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك حتى 17 مايو الجاري .



وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أنه كان من المقرر أن ينتهي حظر التجول المفروض في جميع مقاطعات الإقليم البالغ عددها 20 مقاطعة غدا الاثنين، الا انه تقرر مد الحظر لمدة 7 أيام، فيما أكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإقليم أن الحظر المفروض من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السابعة صباحا سيطبق بشكل صارم، ويستثنى منه بعض الخدمات الأساسية.



وقد سجل إقليم كشمير أمس السبت 4788 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد المصابين إلى 211 ألفا و742 حالة ، فيما ارتفع عدد الوفيات في إقليم إلى 2672 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.