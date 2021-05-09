الجزائر تدين الاعتداءات العنصرية بالقدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

أدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأشد العبارات، الاعتداءات العنصرية والمتطرفة المسجلة في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين، وحرمان المدنيين الفلسطينيين في القدس، من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالـمسجد الأقصى المبارك.



وأعربت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، عن إدانتها للمحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة المقدسة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية.



ودعت الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي للتحرك العاجل، لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته، وكذا وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية ولسياسة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.



وأكدت الجزائر تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الصهيوني، مجددة موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.