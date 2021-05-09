 الهند تستعين بأطباء الجيش لكبح جماح كورونا - بوابة الشروق
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الهند تستعين بأطباء الجيش لكبح جماح كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 10:19 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 10:19 م

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن السلطات ستستعين بمئات من أطباء الجيش السابقين لدعم نظام الرعاية الصحية، حيث تواجه البلاد أعدادا قياسية في وفيات وإصابات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يعمل حوالي 400 من الضباط الأطباء بموجب عقد لمدة 11 شهراً على الأكثر، مضيفة أن أطباء عسكريين آخرين من الجيش سيقدمون استشارات عبر الإنترنت.

واجتاحت موجة جديدة من الإصابات بكورونا أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى.

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