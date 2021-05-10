طيران الإمارات تطلق جسرا للمواد الإغاثية للهند لمواجهة جائحة كورونا

أطلقت شركة طيران الإمارات جسرا جويا إنسانيا بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة لدعم جهود الهند في معركتها للسيطرة على الوضع الخطير لجائحة كورونا في البلاد.

وستقدم طيران الإمارات سعة شحن مجانا على رحلاتها من دبي إلى 9 مدن في الهند لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة اليها.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسابيع القليلة الماضية أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة إلى الهند.

وقال مسؤولون في الشركة بمؤتمر صحفي بدبي اليوم الاحد: تأتي مبادرة الجسر الجوي لتعزيز الدعم الذي تقدمه طيران الإمارات للهند ولجهود المنظمات غير الحكومية.

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وقوف الشركة مع الشعب الهندي وبذل قصارى جهودها لمساعدة الهند على الوقوف على قدميها.

وتابع:" تسير الشركة 95 رحلة أسبوعيا إلى 9 وجهات في الهند، ومن خلال هذه الرحلات نقدم سعة كبيرة منتظمة وموثوقة لنقل مواد الإغاثة وسنعمل بالتعاون الوثيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، التي تعد أكبر مركز للإغاثة خلال الأزمات في العالم، لتسهيل وتسريع حركة الإمدادات الطبية العاجلة".

وأضاف: :بلغ وزن الشحنة الأولى للجسر 12 طنا من الخيام متعددة الأغراض، قدمتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ونقلت إلى دلهي.