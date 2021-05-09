جامعة المنيا تعلن تفاصيل امتحانات نهاية العام

قرر مجلس جامعة المنيا، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 ورقيا لجميع الكليات 10 يونيو المقبل، على أن تنتهي في الـ30 من نفس الشهر، مع الانتهاء من إعلان جميع جداول الامتحانات بكليات الجامعة العشرين بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً؛ وفقا للوائح المنظمة لعمل الكليات، ويسبقها الامتحانات العملية.

واعتمد المجلس تأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لتُعقد بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل، مع مراعاة الكليات والأقسام ذات المقررات الأكثر عددا، وكذلك مراعاة طبيعة وخصوصية الدراسية بكلية الطب، ويتم عقبها بدأ أعمال مشاريع التخرج للكليات العملية، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضى كورونا أو المتخوفين.

وفي سياق متصل شدد الدكتور مصطفى عبد النبي، على متابعة الاستعداد لامتحانات نهاية العام بالكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير المطهرات والتعقيم، والالتزام بارتداء الماسك الطبي، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال أداء الامتحانات، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن امتحانات الدراسات العليا ستبدأ أعمالها عقب انتهاء الامتحانات لمرحلتي البكالوريوس والليسانس خلال شهر يوليو القادم.

وعقد مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة؛ اجتماعه اليوم بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، وامين عام الجامعة، وذلك لتحديد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، طبقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار خطة الجامعة لاستكمال عامها الدراسي الجاري في ظل مواجهة أزمة جائحة كورونا، وتحقيقا لآليات التعليم الهجين.