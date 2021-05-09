احتجاجات في فرنسا ضد مشروع قانون بيئي

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على مشروع قانون جديد الذي ناقشته الحكومة في البرلمان ويهدف إلى الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.

ويعارض المدافعون عن البيئة تبني هذا القانون ويرونه قاصرا عن مواجهة التحديات المناخية، حسبما أفادت قناة " فرانس 24" مساء اليوم الأحد.

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم الرئيس ماكرون بالتخلي عن تعهداته في هذا الشأن وضربه عرض الحائط بالتوصيات التي انبثقت عن الحوار الوطني للبيئة والتغيرات المناخية الذي استمر ما يقرب من عامين.

وفي هذا الصدد، شجبت منظمة السلام الأخضر الفرنسية (جرينبيس) ما أسمته "رفض الحكومة اتخاذ إجراءات من أجل المناخ.