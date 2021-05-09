سلطت الحلقة الـ 27 من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، على أطفال الشوارع، حيث قدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لفتاة صغيرة تطلب من المارة أن يساعدوها في سؤال بائع ملابس في الشارع عن ثمن أحد الفساتين التي ترغب بشرائها للعيد، رافضة أخذ مال من المواطنين الذين تعاطفوا معها، لتقول: «أنا بشتغل وبحوش».

وتفاعل المارة وساعدوا الفتاة في سؤال بائع الملابس عن ثمن الفستان الذي تريده، لينهرها البائع، رافضًا الإجابة عن السؤال، لينفعل المواطنين عليه رافضين تعامله بسوء مع الفتاة الصغيرة.

«شوفلها اللي هي عوزاها»، كان هذا رد أحد المارة على البائع بعد نهره للفتاة، ليعلق آخر: «شوفي اللي أنت عوزاه وسيبك منه»، ليقول آخر: «ربنا يرزقك ويصلح حالك أنت عارف ظروفها إيه»، في إشارة منه للفتاة.

وطالب المارة البائع بألا يحزن الفتاة ويتعامل معها بلطف، لتختار الفتاة الفستان الذي ترغب به، ويقول أحد المارة للبائع: «تاخد اللي هي عوزاه.. أنت مالك»، ليرد البائع: «وأنت تعرفها منين»، ليجيبه المواطن «اعتبرها أختي».

وانفعل أحد المارة على البائع بعدما حاول إهانة الفتاة الصغيرة، ليهدده بأخذ الفستان دون أن يدفع ثمنه، إذا لم يتعامل باحترام مع الفتاة، ليقوم آخر بدفع ثمن الفستان، لترفض الفتاة وتعرض نقودها على البائع.

ودفع المواطنون ثمن الفستان للفتاة، لتسألهم ببراءة: «ليه اشترتلي فستان؟»، ليبتسم أحد المارة، قائلًا: «علشان أنت نفسك فيه وتعيدي فيه»، ويقبلها من جبينها، ليرد أحد المارة على البائع الذي استمر في انفعاله على الفتاة: «حرام عليك متكلمهاش كده، أنت عندك عيال ينفع نعمل معاهم كده في الشارع.. يمكن أبوها متوفي وبتساعد أمها يمكن كبيرة في البيت».

https://fb.watch/5nRkkdl6nc/