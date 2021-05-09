سلوفينيا تسجل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في سلوفينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 245 ألفا و793 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و286 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في سلوفينيا بلغ حتى الآن 246 ألفا و869 شخصا.