لبنان يبدأ استهداف فئة عمرية جديدة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا



أعلنت السلطات الصحية اللبنانية المختصة النزول بمستوى الفئات العمرية المستهدفة بتلقي لقاح شركة فايزر الأمريكية المضاد لفيروس كورونا إلى 60 عاما، مع توالي وصول شحنات من اللقاحات المتعددة إلى لبنان وتسريع وتيرة التلقيح.



وذكرت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا في لبنان – في بيان اليوم الأحد – أن عملية استهداف فئة عمرية جديدة بلقاح فايزر، قد انطلقت وستستمر لمدة أسبوع يجري خلاله إرسال 85 ألف رسالة نصية إلى جميع المواطنين المسجلين على المنصة الإلكترونية المخصصة لإعطاء اللقاحات ولديهم أمراض مزمنة وتتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 عاما.



وكان لبنان قد استهل عملية التلقيح في شهر فبراير الماضي بلقاح فايزر حيث جرى التعاقد مع الشركة الأمريكية على مليونين و 100 ألف جرعة بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، وتسلم منها 13 شحنة تضم 498 ألفا و420 جرعة.



واقتصرت المرحلة الأولى من التلقيح على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 75 عاما فما فوق، ومن يعانون أمراضا مزمنة تجعل إصابتهم بفيروس كورونا تمثل تهديدا قويا على حياتهم، فضلا عن العاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين وأطقم الإسعاف.



وساهم تعاقد لبنان مع الشركات الرئيسية المنتجة للقاحات، وإعطائها إذون الاستعمال الطارئ، فضلا عن التعاقد على كميات من اللقاحات عبر منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب هبات قدمتها دول أخرى ودخول القطاع الخاص على خط استيراد بعض اللقاحات، إلى تسريع وتيرة التلقيح بصورة كبيرة.



وتعتمد وزارة الصحة اللبنانية على 3 لقاحات هي (فايزر – أسترازينيكا – سينوفارم) إلى جانب السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاح (سبوتنيك ڨي).