المتحدث باسم وزارة الصحة: 53% من سكان محافظة بورسعيد تلقوا التطعيم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إن هناك زيادة في الإصابات بفيروس كورونا ولكنها مستقرة.

وأشار مجاهد - في اتصال هاتفي مع قناة "إكستر نيوز" مساء اليوم السبت، إلى أن هناك مراجعة يومية لأعداد الأسرة في العناية المركزة ومخزون الأكسجين الاستراتيجي على مستوى مستشفيات المحافظات ومازال لدينا سعة سريرية، كما تم تشكيل لجنة كل 6 ساعات لمراجعة الاستهلاك والتأكد من عدم فتح الأكسجين بطريقة عشوائية.

وأوضح أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زياد تراجع منظومة الأكسجين ونسب الإشغال، خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، والتوزيع العادل للمرضى على المستشفيات، مبينا في الوقت نفسه أن هناك مراجعة يومية لمخزون المستلزمات في التموين الطبي وتوزيعها بصورة يومية على المستشفيات طبقا للاحتياج.

ولفت إلى إن كل القادمين من الدول التى ظهر فيها تحورات للفيروس أو سلالات مختلفة للفيروس يتم فحصهم ظاهريا وتوقيع الكشف الطبي عليهم ، فضلا عن إجراء فحص الحمض النووي السريع والتى تظهر نتيجته في أقل من 15 دقيقة.

وحول التطعيمات، قال مجاهد "إنه تم تشغيل مركز أرض المعارض للتطعيم تجريبيا منذ ثلاثة أيام ويستقبل 10 آلاف مواطن يوميا؛ وجار تحديد مراكز أخرى على غراره في كل المحافظات"، مبينا أنه تم تطعيم ما يقرب من مليوني ونصف المليون مواطن.

وتابع أن وزيرة الصحة ستتفقد غدا خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات-فاكسيرا؛ تمهيدا لبدء التصنيع الجرعات فور وصول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، مضيفا" أننا تعاقدنا على 10 ملايين لقاح روسي وفي انتظار وصول جزء منه في شهر مايو الجاري، وهناك تعاقد آخر على لقاح جونسون آند جونسون".

وحول التطعيم في بور سعيد، أوضح مجاهد أن 53% من سكان محافظة بورسعيد تلقوا التطعيم.