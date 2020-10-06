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باكستان تدين الهجوم المروع قرب مدرسة في كابول

د ب أ
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 10:49 ص

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي" إن بلاده تدين بشدة الهجوم المروع الذي وقع بالقرب من مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بما في ذلك العديد من الفتيات.

 

وأضاف قريشي - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد - أن باكستان تقف إلى جانب شعب وحكومة أفغانستان في حربهما ضد الإرهاب وستواصل دعم أفغانستان في طريقها نحو السلام والتقدم والازدهار.

 

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق أن الانفجار الذي وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول أمس السبت، أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات، ويتزامن الانفجار مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين في أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

 


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