 الاتحاد الإفريقي: غينيا تنضم إلى وكالة الأدوية الإفريقية - بوابة الشروق
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الاتحاد الإفريقي: غينيا تنضم إلى وكالة الأدوية الإفريقية

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
أ ش أ
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 9:57 م

وقعت جمهورية غينيا على معاهدة الانضمام إلى "وكالة الأدوية الإفريقية"، فيما تعد الوكالة الصحية ثاني مؤسسة قارية طبية متخصصة بعد "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأكد بيان الاتحاد الإفريقي أن "وكالة الأدوية الإفريقية" ستقوم بتعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي بتنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة.

وقع على الاتفاقية كل من أميرة الفاضل محمد مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وسفير غينيا والمندوب الدائم لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

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