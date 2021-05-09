 ترجيحات بسقوط حطام الصاروخ الصيني في البحر جنوب آسيا قريبا - بوابة الشروق
الأحد 9 مايو 2021 3:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

ترجيحات بسقوط حطام الصاروخ الصيني في البحر جنوب آسيا قريبا


نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 3:00 ص | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 3:00 ص

أوضحت جهود تتبع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة أنه يقترب من الأرض حاليا.
وأظهرت الصور أنه يمضي فوق الهند بسرعة تقترب من 153 كيلومتر في الساعة.
ورجح علماء الفلك يرجحون سقوط الحطام خلال وقت قصير في البحر جنوب شرق آسيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك