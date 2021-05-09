ترجيحات بسقوط حطام الصاروخ الصيني في البحر جنوب آسيا قريبا

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أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه
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أوضحت جهود تتبع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة أنه يقترب من الأرض حاليا.وأظهرت الصور أنه يمضي فوق الهند بسرعة تقترب من 153 كيلومتر في الساعة.ورجح علماء الفلك يرجحون سقوط الحطام خلال وقت قصير في البحر جنوب شرق آسيا.