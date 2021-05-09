أردوغان: إسرائيل دولة إرهاب وعلى العالم وقف وحشيتها

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم، وفي مقدمته الدول الإسلامية، للتحرك من أجل وقف اعتداءات إسرائيل على المقدسات والفلسطينيين في مدينة القدس.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: "ندين بشدة اعتداءات إسرائيل السافرة على المسجد الأقصى المتكررة كل عام في شهر رمضان".
وقال: "إسرائيل دولة إرهاب وظالمة تعتدي على مسلمين يحمون مقدساتهم ويحافظون على وطنهم ومنازلهم التي يتوارثونها منذ آلاف السنين في القدس".
وأضاف: "كل شخص دعم بشكل غير مباشر هجمات دولة إسرائيل (على الأقصى) من خلال الصمت أو عدم إظهار موقف جدير بالاحترام، شريك في الظلم الواقع بالقدس".
وقال: "الاعتداء على المسلمين وأماكن العبادة وفي مقدمتها المسجد الأقصى في القدس هو اعتداء علينا".